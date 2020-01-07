2020-01-07T12:02:37+03:00
Политика

Парламент Эстонии решил не ратифицировать договор о границе с РФ

Утверждение документа будет означать отказ от претензий на российские территории, ранее принадлежавшие прибалтийской республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правящая коалиция Эстонии решила не ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом во вторник, 7 января, сообщил спикер Рийгикогу - парламента прибалтийской республики - Хенн Пыллуаас.

Он подчеркнул, что Эстония не утвердит документ, даже если РФ сделает это со своей стороны, поскольку такой шаг будет означать отказ от претензий на часть российских территорий, ранее принадлежавших Эстонии в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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