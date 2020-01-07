Парламент Эстонии решил не ратифицировать договор о границе с РФ

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:02:37+03:00

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Правящая коалиция Эстонии решила не ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом во вторник, 7 января, сообщил спикер Рийгикогу - парламента прибалтийской республики - Хенн Пыллуаас.

Он подчеркнул, что Эстония не утвердит документ, даже если РФ сделает это со своей стороны, поскольку такой шаг будет означать отказ от претензий на часть российских территорий, ранее принадлежавших Эстонии в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU