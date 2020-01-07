2020-01-07T12:21:25+03:00
Политика

Комиссия Госдумы по этике займется раздачей денег Жириновским

Лидер ЛДПР вручал прохожим тысячные купюры, называя их "холопами" и "крепостными" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комиссия Государственной думы по этике обсудит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил раздачу денег на Красной площади.

Сайт kp.ru писал, что политик встретился с жителями и гостями столицы 5 января, дарил им подарки, чебуреки и купюры номиналом одна тысяча рублей.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - приговаривал при этом Жириновский.

Жириновский раздал деньги на Красной площади.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24