Комиссия Госдумы по этике займется раздачей денег Жириновским
Лидер ЛДПР вручал прохожим тысячные купюры, называя их "холопами" и "крепостными" [видео]
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Комиссия Государственной думы по этике обсудит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил раздачу денег на Красной площади.
Сайт kp.ru писал, что политик встретился с жителями и гостями столицы 5 января, дарил им подарки, чебуреки и купюры номиналом одна тысяча рублей.
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - приговаривал при этом Жириновский.
Жириновский раздал деньги на Красной площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU