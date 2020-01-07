Комиссия Госдумы по этике займется раздачей денег Жириновским

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:21:25+03:00

Лидер ЛДПР вручал прохожим тысячные купюры, называя их "холопами" и "крепостными" [видео]

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Комиссия Государственной думы по этике обсудит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил раздачу денег на Красной площади.

Сайт kp.ru писал, что политик встретился с жителями и гостями столицы 5 января, дарил им подарки, чебуреки и купюры номиналом одна тысяча рублей.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - приговаривал при этом Жириновский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753360" frameborder="0"></iframe> Жириновский раздал деньги на Красной площади.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU