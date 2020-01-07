2020-01-07T13:50:03+03:00
Происшествия

В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек

Траурное шествие в иранском Кермане завершилось трагически
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во время траурного шествия в память о командующем силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касеме Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 получили травмы.

Все эти люди стали жертвами давки, которая возникла вскоре после начала похорон в родном городе военачальника. Сколько именно человек пришли попрощаться с земляком, Associated Press не уточняет.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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