В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
Траурное шествие в иранском Кермане завершилось трагически
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Во время траурного шествия в память о командующем силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касеме Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 получили травмы.
Все эти люди стали жертвами давки, которая возникла вскоре после начала похорон в родном городе военачальника. Сколько именно человек пришли попрощаться с земляком, Associated Press не уточняет.
Иран прощается с генералом Сулеймани.
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ИСТОЧНИК KP.RU