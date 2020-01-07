В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:50:03+03:00

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Во время траурного шествия в память о командующем силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касеме Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, еще 48 получили травмы.

Все эти люди стали жертвами давки, которая возникла вскоре после начала похорон в родном городе военачальника. Сколько именно человек пришли попрощаться с земляком, Associated Press не уточняет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU