2020-01-07T18:10:27+03:00
В мире

Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

ВС повысили боеготовность 10 дней назад
Ася КУЗНЕЦОВА
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Америка привела в состояние повышенной боевой готовности свои зенитные ракетные комплексы PatriotАмерика привела в состояние повышенной боевой готовности свои зенитные ракетные комплексы PatriotФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока в состояние боевой готовности в ожидании удара иранских беспилотников, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух американских представителей.

В частности, Америка привела в состояние повышенной боевой готовности свои зенитные ракетные комплексы Patriot.

— Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами, — сообщил один из источников телекомпании.

Второй источник отметил, что «все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности».

Официальные представители США заявили, что войска штатов уже 10 дней находятся в состоянии повышенной боеготовности на территории Ближнего Востока, но в ночь на 7 января боеготовность была ещё выше.

— США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, — сообщил телеканал.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.

Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
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