Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока в состояние боевой готовности в ожидании удара иранских беспилотников, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух американских представителей.
В частности, Америка привела в состояние повышенной боевой готовности свои зенитные ракетные комплексы Patriot.
— Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами, — сообщил один из источников телекомпании.
Второй источник отметил, что «все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности».
Официальные представители США заявили, что войска штатов уже 10 дней находятся в состоянии повышенной боеготовности на территории Ближнего Востока, но в ночь на 7 января боеготовность была ещё выше.
— США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, — сообщил телеканал.
Напомним, что в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.
Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.
ИСТОЧНИК KP.RU