Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:10:27+03:00

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США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока в состояние боевой готовности в ожидании удара иранских беспилотников, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух американских представителей.

В частности, Америка привела в состояние повышенной боевой готовности свои зенитные ракетные комплексы Patriot.

— Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами, — сообщил один из источников телекомпании.

Второй источник отметил, что «все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности».

Официальные представители США заявили, что войска штатов уже 10 дней находятся в состоянии повышенной боеготовности на территории Ближнего Востока, но в ночь на 7 января боеготовность была ещё выше.

— США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, — сообщил телеканал.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса. В ходе атаки высокоточными ракетами оба были убиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753075" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU