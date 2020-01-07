«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил информацию СМИ о том, что США отказали ему в визе. Глава ведомства собирался посетить заседание Совета безопасности ООН 9 января в Нью-Йорке.
«Отказ в выдаче визы в нарушение Соглашения ООН от 1947 года блекнет по сравнению с:
- Угрозы Помпео заморить иранцев голодом (преступление против человечества),
- Пустые угрозы Трампа о культурном наследии (военное преступление),
- экономический терроризм
- трусливое убийство. Но чего они на самом деле боятся? Правды?» - написал он в твиттер.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил отказ в визе тем, что власти не успели рассмотреть запрос Зарифа, поданный в декабре. Однако, на пресс-конференции в Тегеране Зариф назвал эти заявления ложью: заявление на визу было подано несколько недель назад.
Напомним, что в ответ на штурм посольства США в Багдаде Вашингтон нанёс авиаудар по району международного аэропорта, где проходила встреча встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса.
Иран прощается с генералом Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU