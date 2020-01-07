2020-01-07T19:02:39+03:00
В мире

«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе

Он должен был участвовать в заседании Совбеза ООН
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр р иностранных дел Ирана заявил, что США руководствуются "законом джунглей"Министр р иностранных дел Ирана заявил, что США руководствуются "законом джунглей"Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил информацию СМИ о том, что США отказали ему в визе. Глава ведомства собирался посетить заседание Совета безопасности ООН 9 января в Нью-Йорке.

«Отказ в выдаче визы в нарушение Соглашения ООН от 1947 года блекнет по сравнению с:

- Угрозы Помпео заморить иранцев голодом (преступление против человечества),

- Пустые угрозы Трампа о культурном наследии (военное преступление),

- экономический терроризм

- трусливое убийство. Но чего они на самом деле боятся? Правды?» - написал он в твиттер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил отказ в визе тем, что власти не успели рассмотреть запрос Зарифа, поданный в декабре. Однако, на пресс-конференции в Тегеране Зариф назвал эти заявления ложью: заявление на визу было подано несколько недель назад.

Напомним, что в ответ на штурм посольства США в Багдаде Вашингтон нанёс авиаудар по району международного аэропорта, где проходила встреча встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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