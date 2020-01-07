Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад
Самым привлекательным паспортом в мире стал паспорт гражданина Японии, которые имеют право на посещение 191 страны без оформления визы.
Второе место в рейтинге международной консалтинговой компании Henley Passport Index заняли Сингапур, чьи подданные пересекают границы 190 государств также в безвизовом режиме. 189 стран свободно посещают граждане Германии и Южной Кореи.
Россия заняла в рейтинге 51 место с правом на безвизовое посещение 118 стран мира. Кстати, это аж на 83 страны больше, чем 15 лет назад
Всего в списке находятся 107 позиций, последнюю из которых занимает Афганистан, который находится в безвизовых отношениях с 26 странами.
Рейтинг привлекательности паспортов составлен на базе индекса свободы передвижения, указывающего на количество стран со свободным или упрощённым режимом посещения для граждан.
Ранее сайт kp.ru писал об упрощении получения российского гражданства и о том, чем может быть привлекателен для иностранцев русский паспорт.
Государства c "самыми привлекательными" паспортами:
1. Япония
2. Сингапур
3. Германия
4. Южная Корея
5. Финляндия
6. Италия
7. Дания
8. Люксембург
9. Испания
10. Франция
ИСТОЧНИК KP.RU