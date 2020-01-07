2020-01-07T19:10:41+03:00
Общество

Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад

Эксперты назвали самые привлекательные паспорта в мире
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Рейтинг привлекательности паспортов составили на базе индекса свободы передвиженияРейтинг привлекательности паспортов составили на базе индекса свободы передвиженияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Самым привлекательным паспортом в мире стал паспорт гражданина Японии, которые имеют право на посещение 191 страны без оформления визы.

Второе место в рейтинге международной консалтинговой компании Henley Passport Index заняли Сингапур, чьи подданные пересекают границы 190 государств также в безвизовом режиме. 189 стран свободно посещают граждане Германии и Южной Кореи.

Россия заняла в рейтинге 51 место с правом на безвизовое посещение 118 стран мира. Кстати, это аж на 83 страны больше, чем 15 лет назад

Всего в списке находятся 107 позиций, последнюю из которых занимает Афганистан, который находится в безвизовых отношениях с 26 странами.

Рейтинг привлекательности паспортов составлен на базе индекса свободы передвижения, указывающего на количество стран со свободным или упрощённым режимом посещения для граждан.

Ранее сайт kp.ru писал об упрощении получения российского гражданства и о том, чем может быть привлекателен для иностранцев русский паспорт.

Государства c "самыми привлекательными" паспортами:

1. Япония

2. Сингапур

3. Германия

4. Южная Корея

5. Финляндия

6. Италия

7. Дания

8. Люксембург

9. Испания

10. Франция

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад
«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе
Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Двое ранены после взрыва газа в жилом доме в Курске
Вопреки санкциям: Франция готова "перезапустить" экономические отношения с Россией
Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае
Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани
В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
Свыше 70% россиян отмечают Рождество, включая неверующих
Американец открыл стрельбу по детям, бросавшим снежки в машины
Иранские чиновники предложили 13 вариантов мести за убийство Сулеймани
МВД: в торжественном богослужении в России приняли участие 2,3 миллиона человек
Комиссия Госдумы по этике займется раздачей денег Жириновским
Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
Парламент Эстонии решил не ратифицировать договор о границе с РФ
Врачи рекомендуют не экспериментировать с поеданием сосулек и снега
PwC прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2020 году
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Постпред Ирана заявил, что Тегерану не нужно ядерное оружие
Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог побороть рак
В Таджикистане прошли массовые задержания членов движения "Братья-мусульмане"