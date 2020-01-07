Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:10:41+03:00

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Самым привлекательным паспортом в мире стал паспорт гражданина Японии, которые имеют право на посещение 191 страны без оформления визы.

Второе место в рейтинге международной консалтинговой компании Henley Passport Index заняли Сингапур, чьи подданные пересекают границы 190 государств также в безвизовом режиме. 189 стран свободно посещают граждане Германии и Южной Кореи.

Россия заняла в рейтинге 51 место с правом на безвизовое посещение 118 стран мира. Кстати, это аж на 83 страны больше, чем 15 лет назад

Всего в списке находятся 107 позиций, последнюю из которых занимает Афганистан, который находится в безвизовых отношениях с 26 странами.

Рейтинг привлекательности паспортов составлен на базе индекса свободы передвижения, указывающего на количество стран со свободным или упрощённым режимом посещения для граждан.

Ранее сайт kp.ru писал об упрощении получения российского гражданства и о том, чем может быть привлекателен для иностранцев русский паспорт.

Государства c "самыми привлекательными" паспортами:

1. Япония

2. Сингапур

3. Германия

4. Южная Корея

5. Финляндия

6. Италия

7. Дания

8. Люксембург

9. Испания

10. Франция

ИСТОЧНИК KP.RU