2020-01-07T19:56:40+03:00
В мире

Папа Римский поздравил христиан с православным Рождеством

Понтифик пожелал верующим света и мира
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ранее Франциск также поздравил с наступающим Рождеством во время проповеди, посвящённой БогоявлениюРанее Франциск также поздравил с наступающим Рождеством во время проповеди, посвящённой БогоявлениюФото: REUTERS
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Глава Римско-католической церкви обратился в своём Twitter ко всем верующим, кто отмечает Рождество по Юлианскому календарю.

— Сегодня обращаю свои мысли к братьям из восточных церквей, католических и православных, которые отмечают Рождество Спасителя. Всем желаю света и мира Христова, — написано на девяти языках в посте, опубликованном на официальном аккаунте Папы Римского.

Ранее Франциск также поздравил с наступающим Рождеством во время проповеди, посвящённой Богоявлению, которой 6 января католическая церковь завершает цикл рождественских праздников.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором Папа Римский вынужденно отбивается от женщины, схватившей его за руку во время поздравления людей с Рождеством.

Также "Комсомольская правда" писала о том, что Папа Франциск отверг возможность посвящения женщин в сан священников Римско-католической церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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