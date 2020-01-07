Папа Римский поздравил христиан с православным Рождеством
Глава Римско-католической церкви обратился в своём Twitter ко всем верующим, кто отмечает Рождество по Юлианскому календарю.
— Сегодня обращаю свои мысли к братьям из восточных церквей, католических и православных, которые отмечают Рождество Спасителя. Всем желаю света и мира Христова, — написано на девяти языках в посте, опубликованном на официальном аккаунте Папы Римского.
Ранее Франциск также поздравил с наступающим Рождеством во время проповеди, посвящённой Богоявлению, которой 6 января католическая церковь завершает цикл рождественских праздников.
Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором Папа Римский вынужденно отбивается от женщины, схватившей его за руку во время поздравления людей с Рождеством.
Также "Комсомольская правда" писала о том, что Папа Франциск отверг возможность посвящения женщин в сан священников Римско-католической церкви.
ИСТОЧНИК KP.RU