2020-01-07T20:18:46+03:00
В мире

Зеленский раскрыл Помпео планы по установлению мира в Донбассе

Обсуждение прошло во время телефонных переговоров
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Помпео и Зеленский обсудили в этих же переговорах ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева с ВашингтономПомпео и Зеленский обсудили в этих же переговорах ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева с ВашингтономФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров по телефону поделился с госсекретарём США Майком Помпео планами по установлению мира в Донбассе. Об этом сообщает интернет-представительство президента Украины.

— Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договорённостей, достигнутых во время нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны, — написано в заявлении.

Кроме того, Помпео и Зеленский обсудили в этих же переговорах ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева с Вашингтоном.

Напомним, что в 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки» - лидеров России, Германии, Франции и Украины. До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров. В том числе, на полях саммита впервые встретились президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее сайт kp.ru писал об отсрочке визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев.

Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24