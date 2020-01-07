Зеленский раскрыл Помпео планы по установлению мира в Донбассе

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:18:46+03:00

Помпео и Зеленский обсудили в этих же переговорах ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева с Вашингтоном Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров по телефону поделился с госсекретарём США Майком Помпео планами по установлению мира в Донбассе. Об этом сообщает интернет-представительство президента Украины.

— Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договорённостей, достигнутых во время нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны, — написано в заявлении.

Кроме того, Помпео и Зеленский обсудили в этих же переговорах ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева с Вашингтоном.

Напомним, что в 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки» - лидеров России, Германии, Франции и Украины. До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров. В том числе, на полях саммита впервые встретились президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее сайт kp.ru писал об отсрочке визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748673" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU