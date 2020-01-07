2020-01-07T21:44:39+03:00
В мире

Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт

Это один из крупнейших городов страны
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Халифа ХафтарХалифа ХафтарФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль город Сирт, сообщил спикер армии Ахмед аль-Мисмари.

Сирт — один из крупнейших городов в стране, он находится на побережье Средиземного моря и является родиной бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее в ходе первой фазы операции ЛНА установила контроль над морским портом и двумя военными базами в окрестностях Сирта.

Напомним, после убийства Каддафи, в Ливии установилось двоевластие: на востоке страны, в Тобруке, заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия. Его формирование активно поддержали ООН и Евросоюз, а возглавил Файез Саррадж.

Весной 2019 года поддерживающая парламент в Тобруке ЛНА начала наступление на Триполи, которое было встречено ответными операциями лояльных ПНС вооруженных формирований.

Россия призывала стороны конфликта возобновить диалог и прекратить боевые действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности
Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт
Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»
Безопасность визита Путина в Дамаск обеспечивала российская военная авиация
Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Зеленский раскрыл Помпео планы по установлению мира в Донбассе
Папа Римский поздравил христиан с православным Рождеством
Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад
«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе
Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году