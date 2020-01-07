Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт

7 Янв. 2020 2020-01-07T21:44:39+03:00

Это один из крупнейших городов страны

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Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль город Сирт, сообщил спикер армии Ахмед аль-Мисмари.

Сирт — один из крупнейших городов в стране, он находится на побережье Средиземного моря и является родиной бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее в ходе первой фазы операции ЛНА установила контроль над морским портом и двумя военными базами в окрестностях Сирта.

Напомним, после убийства Каддафи, в Ливии установилось двоевластие: на востоке страны, в Тобруке, заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия. Его формирование активно поддержали ООН и Евросоюз, а возглавил Файез Саррадж.

Весной 2019 года поддерживающая парламент в Тобруке ЛНА начала наступление на Триполи, которое было встречено ответными операциями лояльных ПНС вооруженных формирований.

Россия призывала стороны конфликта возобновить диалог и прекратить боевые действия.

ИСТОЧНИК KP.RU