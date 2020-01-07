Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль город Сирт, сообщил спикер армии Ахмед аль-Мисмари.
Сирт — один из крупнейших городов в стране, он находится на побережье Средиземного моря и является родиной бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Ранее в ходе первой фазы операции ЛНА установила контроль над морским портом и двумя военными базами в окрестностях Сирта.
Напомним, после убийства Каддафи, в Ливии установилось двоевластие: на востоке страны, в Тобруке, заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия. Его формирование активно поддержали ООН и Евросоюз, а возглавил Файез Саррадж.
Весной 2019 года поддерживающая парламент в Тобруке ЛНА начала наступление на Триполи, которое было встречено ответными операциями лояльных ПНС вооруженных формирований.
Россия призывала стороны конфликта возобновить диалог и прекратить боевые действия.
ИСТОЧНИК KP.RU