2020-01-07T21:54:26+03:00
В мире

В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

Советник Трампа сообщил, что иранский генерал готовил убийства американских дипломатов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп обвинил Касема Сулеймани в убийстве тысяч американцев и причастности к гибели миллионов людейТрамп обвинил Касема Сулеймани в убийстве тысяч американцев и причастности к гибели миллионов людейФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен рассказал о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

— Информация, которая была у нас и которую мы считаем заслуживающей доверия, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, подготавливали убийства большого числа американских дипломатов и солдат в ближайшие дни, — сообщил советник в интервью Fox News.

Роберт О’Брайен также отметил, что важнейшая задача президента — обеспечение безопасности американцев. По этой причине Трамп дал согласие на проведение этой успешной операции.

Ранее Трамп заявил, что Касем Сулеймани убил тысячи американцев и был причастен к гибели миллионов людей.

Напомним, что 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал. В Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу Трампа. В Минобороны и МИД России назвали произошедшее «недальновидным» и «авантюрным» шагом со стороны США и подчеркнули, что произошедшее приведёт к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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