В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен рассказал о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
— Информация, которая была у нас и которую мы считаем заслуживающей доверия, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, подготавливали убийства большого числа американских дипломатов и солдат в ближайшие дни, — сообщил советник в интервью Fox News.
Роберт О’Брайен также отметил, что важнейшая задача президента — обеспечение безопасности американцев. По этой причине Трамп дал согласие на проведение этой успешной операции.
Ранее Трамп заявил, что Касем Сулеймани убил тысячи американцев и был причастен к гибели миллионов людей.
Напомним, что 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал. В Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу Трампа. В Минобороны и МИД России назвали произошедшее «недальновидным» и «авантюрным» шагом со стороны США и подчеркнули, что произошедшее приведёт к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.
Иран прощается с генералом Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU