Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам

7 Янв. 2020 2020-01-07T22:22:41+03:00

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украине стоит начать поиски альтернативы Минским переговорам, если местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут или если затянется процесс разведения войск.

— Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса, — рассказал глава украинского МИД в интервью немецкой газете Bild.

Пристайко добавил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны пройти в идеале параллельно с местными украинскими выборами осенью.

— Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие, — отметил министр.

Ранее президент России заявил, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU