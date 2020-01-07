Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности
Пассажирский самолёт Airbus А-321 летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в Шереметьево после сигнала датчика неисправности.
— А-321 авиакомпании Nord Wind вылетел из Шереметьево в Симферополь. Во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, — заявил ТАСС источник в экстренных службах.
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
На борту было 189 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет. Посадку провели в штатном режиме, в данный момент проводят техническую проверку самолёта.
Ранее сайт kp.ru писал об экстренной посадке самолёта Airbus, летевшего из Москвы в Гонконг, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU