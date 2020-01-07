2020-01-07T22:44:34+03:00
Происшествия

Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности

Аэробус компании Nord Wind летел из Москвы в Симферополь
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во время набора высоты у самолёта сработал датчик ограничения управления стойки шассиВо время набора высоты у самолёта сработал датчик ограничения управления стойки шассиФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский самолёт Airbus А-321 летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в Шереметьево после сигнала датчика неисправности.

— А-321 авиакомпании Nord Wind вылетел из Шереметьево в Симферополь. Во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, — заявил ТАСС источник в экстренных службах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

На борту было 189 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет. Посадку провели в штатном режиме, в данный момент проводят техническую проверку самолёта.

Ранее сайт kp.ru писал об экстренной посадке самолёта Airbus, летевшего из Москвы в Гонконг, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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