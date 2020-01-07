В Москве возле ветеринарного центра академии Скрябина нашли гранату

7 Янв. 2020 2020-01-07T23:07:21+03:00

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Прохожие нашли гранату в Москве на Мичуринском проспекте около здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

— По адресу Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя. К месту происшествия прибыли саперы. Сотрудники полиции также приехали на место происшествия для того, чтобы установить, как оказалась граната около этого здания, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.

Ранее сайт kp.ru писал о гранате, найденной прохожими около детского сада в Москве, а также о гранате, которую дети нашли в водосточной трубе одной из девятиэтажек на юге столицы. Тогда сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей дома, однако боеприпас оказался муляжом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737907" frameborder="0"></iframe> В Москве эвакуировали деский сад из-за найденной гранаты.На месте работают специалисты оперативных служб

ИСТОЧНИК KP.RU