В Москве возле ветеринарного центра академии Скрябина нашли гранату
Прохожие нашли гранату в Москве на Мичуринском проспекте около здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
— По адресу Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя. К месту происшествия прибыли саперы. Сотрудники полиции также приехали на место происшествия для того, чтобы установить, как оказалась граната около этого здания, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.
Ранее сайт kp.ru писал о гранате, найденной прохожими около детского сада в Москве, а также о гранате, которую дети нашли в водосточной трубе одной из девятиэтажек на юге столицы. Тогда сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей дома, однако боеприпас оказался муляжом.
В Москве эвакуировали деский сад из-за найденной гранаты.На месте работают специалисты оперативных служб
ИСТОЧНИК KP.RU