2020-01-07T23:07:21+03:00
Происшествия

В Москве возле ветеринарного центра академии Скрябина нашли гранату

На место происшествия прибыли сапёры
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Прохожие нашли гранату в Москве на Мичуринском проспекте / Фото: ИТАР-ТАСС Антон БуценкоПрохожие нашли гранату в Москве на Мичуринском проспекте / Фото: ИТАР-ТАСС Антон Буценко
Изменить размер текста:

Прохожие нашли гранату в Москве на Мичуринском проспекте около здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

— По адресу Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя. К месту происшествия прибыли саперы. Сотрудники полиции также приехали на место происшествия для того, чтобы установить, как оказалась граната около этого здания, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.

Ранее сайт kp.ru писал о гранате, найденной прохожими около детского сада в Москве, а также о гранате, которую дети нашли в водосточной трубе одной из девятиэтажек на юге столицы. Тогда сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей дома, однако боеприпас оказался муляжом.

В Москве эвакуировали деский сад из-за найденной гранаты.На месте работают специалисты оперативных служб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась
Госдолг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов
В Москве возле ветеринарного центра академии Скрябина нашли гранату
Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности
Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Ливийская национальная армия Хафтара взяла под полный контроль Сирт
Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»
Безопасность визита Путина в Дамаск обеспечивала российская военная авиация
Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Зеленский раскрыл Помпео планы по установлению мира в Донбассе
Папа Римский поздравил христиан с православным Рождеством
Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Рейтинг "самых привлекательных паспортов": Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад
«Чего они боятся? Правды?» Глава МИД Ирана подтвердил, что США отказали ему в визе
Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году