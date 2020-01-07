7 Янв. 2020 2020-01-07T23:29:09+03:00

Госдолг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов Фото: REUTERS

В Раде уверены, что к такому результату привели политика правительства и Нацбанка

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что госдолг Украины за последние три месяца вырос на 717,3 миллиона долларов. Политик уверен, что к этому привели политика правительства страны и Нацбанка.

Более того, как уверяет парламентарий, в бюджете незалежной на 2020 год не хватает средств из-за спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа, а также недобора на таможне.

- Бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать. Завели спекулятивный капитал через облигации под 9% годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так "укрепил" гривну, что упали доходы бюджета, - приводит слова Бойко пресс-служба партии.

Парламентарий уточнил, что бюджет недополучил около трех миллиардов долларов, по причине того, что власти урезали "жизненно важные для страны платежи". Речь идет в том числе о выплатах зарплат и финансировании соцпрограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU