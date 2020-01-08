2020-01-08T00:26:25+03:00
В мире

Грузовой корабль Cygnus в феврале совершит полет на МКС

Он доставит на орбиту провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Грузовой корабль Cygnus в феврале совершит полет на МКСГрузовой корабль Cygnus в феврале совершит полет на МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В NASA сообщили о подготовке очередного полета грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию. Американское космическое ведомство уточнило, что по планам запуск намечен на первую половину февраля. Корабль принадлежит компании Northrop Grumman.

- Northrop Grumman нацелился на взлет своей ракеты Antares и космического корабля Cygnus 9 февраля в 17:39 в среднеатлантическом региональном космодроме на аэродроме NASA Wallops на острове Уоллопс, - анонсировали в американском ведомстве.

В NASA отдельно уточнили, что грузовой корабль доставит на орбиту провиант, предметы первой необходимости, а также материалы для серии научных экспериментов. В том числе модуль для выращивания на орбите редиса. Корабль доставит на МКС и портативную лабораторию, которая необходима для выращивания тканей и клеток в условиях невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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