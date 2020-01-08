2020-01-08T00:54:01+03:00
Политика

Трамп пообещал ввести санкции против Ирака в ответ на неуважение

Президент США отметил, что готов вывести войска из республики, но сейчас неподходящий для этого момент
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп пообещал ввести санкции против Ирака в ответ на неуважениеТрамп пообещал ввести санкции против Ирака в ответ на неуважениеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Ирака, если руководство республики поведет себя неуважительно по отношению к американской стороне.

- Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно. К нам должны относиться уважительно, - сказал Трамп журналистам.

Он также заявил, что Штаты хотели бы вывести войска из Ирака на определенном этапе. Однако сейчас, как считает американский лидер, неподходящее для этого время. Отдельно он подчеркнул, что вывод военных сил сейчас "был бы худшим из того, что может произойти с Ираком".

При этом, Трамп заверил, что США будут придерживаться норм международного права в ходе разгорающегося конфликта с Ираном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией и вывод всех иностранных войск из страны в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска не собираются покидать Ирак, потому что там, по его словам, находится «очень дорогая авиабаза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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