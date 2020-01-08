Трамп рассказал о планах по выводу войск из Ирака

8 Янв. 2020 2020-01-08T01:22:28+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании властей страны вывести американские войска из Ирака на определенном этапе. Однако сейчас, уверен глава Белого дома, неподходящий для этого момент.

- В какой-то момент мы хотим уйти, но это не тот момент. Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной, - озвучивает свое мнение Трамп.

Напомним, что требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. По словам Трампа, вооруженные силы США будут придерживаться норм международного права в ходе потенциального конфликта с Ираном.

Сайт kp.ru писал ранее об угрозе Трампа ввести против Ирака санкции, если республика проявит неуважение к американской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU