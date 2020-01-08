В России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в Ливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном ситуацию в Ливии.
- Да, - коротко ответил Песков на вопрос РИА Новости о готовности России к диалогу с США.
Ранее сайт kp.ru писал, что Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки. Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на столицу. Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию. За данный законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.
Позже Трамп заявил Эрдогану, что вмешательство в Ливию осложнит ситуацию в этой стране. Лидеры США и Турции "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан". Затем в Вашингтоне заявили о намерении обсудить ситуацию в Ливии с Германией и Турцией.
ИСТОЧНИК KP.RU