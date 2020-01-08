2020-01-08T02:14:02+03:00
Политика

В России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в Ливии

Ранее Штаты говорили о намерении поговорить об этом с Германией и Турцией
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в ЛивииВ России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в ЛивииФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном ситуацию в Ливии.

- Да, - коротко ответил Песков на вопрос РИА Новости о готовности России к диалогу с США.

Ранее сайт kp.ru писал, что Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки. Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на столицу. Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию. За данный законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

Позже Трамп заявил Эрдогану, что вмешательство в Ливию осложнит ситуацию в этой стране. Лидеры США и Турции "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан". Затем в Вашингтоне заявили о намерении обсудить ситуацию в Ливии с Германией и Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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