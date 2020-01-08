8 Янв. 2020 2020-01-08T04:48:48+03:00

CNN: в результате атаки на американские объекты в Ираке пострадали местные жители Фото: REUTERS

Пока неизвестно, о раненых или убитых идет речь

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В результате атаки Ирана по американским объектам в Ираке пострадали местные жители. Как передает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в службе безопасности Ирака - пока неизвестно, о погибших или пострадавших идет речь. Также нет точных сведений о числе пострадавших.

Отмечается, что сейчас еще продолжается оценка ситуации. Источник уточнил, в авиабазу Айн-аль-Асад в Аль-Анбаре попали более дюжины ракет. По его данным, они были выпущены с дальности как минимум 10 километров.

Напомним, сайт kp.ru писал, что сначала Иран запустил ракеты по авиабазе Айн-Асад, которая расположена на западе Ирака. Следом была вторая атака по объектам в окрестностях курдского города Эрбиль на севере страны.

Президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся. Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы. Это была месть за убийство генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU