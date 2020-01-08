При атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС США

8 Янв. 2020 2020-01-08T05:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

При ракетной атаке Ирана на американскую базу Айн-Асад в Ираке уничтожен самолет ВВС США. В момент обстрела он находился на взлетно-посадочной полосе.

- Подтверждено уничтожение одного из самолетов на взлетно-посадочной полосе на американской части базы, - передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран 8 января в ответ на смерть генерала Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. По предварительным данным, есть пострадавшие. В Корпусе стражей исламской революции, взявшей на себя ответственность за атаки, через социальные сети заявили, что в случае бомбардировки Ирана Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В случае ответа на эти шаги, Иран пообещал атаковать Штаты. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU