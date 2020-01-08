2020-01-08T05:33:31+03:00
В мире

При атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС США

Воздушное судно находилось на взлетно-посадочной полосе
Мария ИГНАТЬЕВА
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При атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС СШАПри атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС СШАФото: REUTERS
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При ракетной атаке Ирана на американскую базу Айн-Асад в Ираке уничтожен самолет ВВС США. В момент обстрела он находился на взлетно-посадочной полосе.

- Подтверждено уничтожение одного из самолетов на взлетно-посадочной полосе на американской части базы, - передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран 8 января в ответ на смерть генерала Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. По предварительным данным, есть пострадавшие. В Корпусе стражей исламской революции, взявшей на себя ответственность за атаки, через социальные сети заявили, что в случае бомбардировки Ирана Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В случае ответа на эти шаги, Иран пообещал атаковать Штаты. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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