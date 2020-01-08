Press TV: в Ираке начали "сокрушительную" ответную операцию против США
Иранский телеканал Press TV сообщает, что "Силы народной мобилизации", которые также известны под названием Хашд аш-Шааби, приступили к масштабной операции против американских военных в Ираке.
- Антитеррористическая группировка "Силы народной мобилизации", более известная как силы Хашд аш-Шааби, объявила о начале сокрушительной ответной операции против Соединенных Штатов, - сообщает телеканал.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Иран 8 января в ответ на убийство генерала Сулеймани нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке. Сообщается, что в результате есть пострадавшие среди жителей страны. Также при обстреле был уничтожен самолет ВВС США.
В Корпусе стражей исламской революции, взявшей на себя ответственность за атаки, заявили, что в случае бомбардировки Ирана Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В случае ответа на эти шаги, Иран пообещал атаковать Штаты. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU
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