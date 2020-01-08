2020-01-08T06:18:57+03:00
В мире

В МИД Ирана назвали причину атаки на американские объекты в Ираке

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что исламская республика не стремится к войне
Мария ИГНАТЬЕВА
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В МИД Ирана назвали причину атаки на американские объекты в ИракеВ МИД Ирана назвали причину атаки на американские объекты в ИракеФото: REUTERS
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не стремится к эскалации или войне, комментируя атаки на американские военные объекты в Ираке. По его словам, действия Тегерана носят оборонительный характер, и республика будет и дальше " защищать себя перед лицом любой агрессии".

- Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц, - написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Иран 8 января в ответ на смерть генерала Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. По предварительным данным, есть пострадавшие среди жителей страны. Также при обстреле был уничтожен самолет ВВС США..

ИСТОЧНИК KP.RU

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