Fox News: Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:31:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Иран в ходе атаки 8 января на военные объекты США в Ираке запустил по ним 15 баллистических ракет. В цель попали 11 из них.

Как передает телеканал Fox News, ссылаясь на Центральное командование ВС США, десять ракет попали по территории базы Эйн-аль-Асад в провинции Анбар. Еще пять были нацелены на территорию базы в Эрбиле, но лишь одна достигла ее. Сообщается, что атака прошла в две волны. Временная разница между ними составила около часа.

Напомним, как писал сайт kp.ru в Корпусе стражей исламской революции, взявшей на себя ответственность за атаки, заявили, что в случае бомбардировки Ирана Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В случае ответа на эти шаги, Иран пообещал атаковать Штаты. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU