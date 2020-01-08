2020-01-08T08:51:56+03:00
В мире

В Иране похоронили генерала Сулемани, убитого в результате ракетной атаки США

Изначально похороны планировали провести 7 января, но на траурном шествии произошла давка, в которой погибли 56 человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Иране похоронили генерала Сулемани, убитого в результате ракетной атаки СШАВ Иране похоронили генерала Сулемани, убитого в результате ракетной атаки СШАФото: REUTERS
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Иранские СМИ пишут, что в городе Керман похоронили генерала Касема Сулеймани, убитого по приказу американского лидера Дональда Трампа.

На похороны генерала пришли сотни человек. Уточняется, что изначально похороны планировали провести 7 января, однако на траурном шествии произошла серьезная давка, в результате которой погибли 56 человек, пишет ISNA.

Местные СМИ сообщают, что во время погребальной церемонии пришедшие проститься с генералом Сулеймани скандировали «Смерть Америке!».

Напомним, генерал Касем Сулеймани был командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». Он был убит 3 января в Ираке в результате ракетного удара США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Белом доме назвали причину убийства генерала Сулеймани. Советник американского лидера Дональда Трампа сообщил, что иранский генерал готовил убийства американских дипломатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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