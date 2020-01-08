В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:54:12+03:00

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Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал об изменении правил поверки счетчиков. Он отметил, что в скором времени юридически значимым результатом поверки соответствующая запись в реестре ведомства. Ее специалист внесет в течение суток после выполнения работ на месте.

Как пишет "Российская газета", с помощью системы открытого доступа ФГИС "Аршин" владельцы самостоятельно смогут внести сведения о заводском номере или получить данные о результатах осмотра счетчика. Также запись в реестре поможет узнать, когда нужно сделать следующую поверку.

Отдельно в Росстандарте подчеркнули, что нововведения помогут снизить риск мошенничества. Речь идет о случаях, когда злоумышленники навязывают поверку, заявляя об истечении сроков и под предлогом требований законодательства навязывают свои услуги. Аферисты выдают потребителям свидетельство о поверке хотя на самом деле обследование не проводится.

- Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов, - отметил Абрамов.

Новая норма вступит в силу в конце сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU