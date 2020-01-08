На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Украинское посольство в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров.
Уточняется, что окончательных списков пока нет, Киев работает в контакте с соответствующими структурами и устанавливает списки погибших.
Сотрудники посольства Украины в Иране уже работает в местном аэропорту.
Напомним, на борту украинского лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа: все они погибли в результате трагедии.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украиского пассажирского самолета в Тегеране»