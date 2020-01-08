На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:19:31+03:00

Сотрудники украинского посольства уже работают в аэропорту Тегерана

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Украинское посольство в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров.

Уточняется, что окончательных списков пока нет, Киев работает в контакте с соответствующими структурами и устанавливает списки погибших.

Сотрудники посольства Украины в Иране уже работает в местном аэропорту.

Напомним, на борту украинского лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа: все они погибли в результате трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU