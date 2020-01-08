Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
Уточняется, что в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео
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Американский лидер Дональд Трамп созвал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции на две американские авиабазы в Ираке.
В администрацию президента прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео.
Утром в среду, 8 января, КСИР атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани».
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ИСТОЧНИК KP.RU