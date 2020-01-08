2020-01-08T09:25:01+03:00
В мире

Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке

Уточняется, что в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп созвал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции на две американские авиабазы в Ираке.

В администрацию президента прибыли глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео.

Утром в среду, 8 января, КСИР атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани».

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"
Видео первых секунд крушения украинского «Боинга» в Тегеране: самолет начал гореть в воздухе
Цены на нефть активно растут на новостях об атаке Ирана на американские базы
Крушение украинского самолета в Иране: Зеленский срочно возвращается в Киев
Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков
При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек