"Аварийную ситуацию закончить с благоприятным исходом тяжело": Военный летчик прокомментировал авиакатастрофу в Тегеране
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" авиакатастрофу в Тегеране, в результате которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа украинского Боинга.
- При любых технических отказах двигателей и силовых элементов, систем управления на взлете это самый сложный этап для техники и пилотов. Это связано с большой нагрузкой, - отметил Попов.
Также он отметил, что в том случае, "если еще отказывает техника, возникает пожар на одном двигателе, то вся динамика работы и полета крайне тяжела".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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