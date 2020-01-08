"Аварийную ситуацию закончить с благоприятным исходом тяжело": Военный летчик прокомментировал авиакатастрофу в Тегеране

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:25:21+03:00

Владимир Попов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, что "если отказывает техника, то вся динамика работы и полета крайне тяжела"

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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" авиакатастрофу в Тегеране, в результате которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа украинского Боинга.

- При любых технических отказах двигателей и силовых элементов, систем управления на взлете это самый сложный этап для техники и пилотов. Это связано с большой нагрузкой, - отметил Попов.

Также он отметил, что в том случае, "если еще отказывает техника, возникает пожар на одном двигателе, то вся динамика работы и полета крайне тяжела".

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ИСТОЧНИК KP.RU