Возле АЭС "Бушер" в Иране произошли два землетрясения

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:11:50+03:00

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Недалеко от атомной электростанции "Бушер", построенной близ одноименного иранского города, произошли два землетрясения. Об этом в среду, 8 января, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Первые подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в 2.20 по времени UTC (5.20 мск). Эпицентр находился в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан, а очаг залегал на глубине десяти километров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU