Возле АЭС "Бушер" в Иране произошли два землетрясения
Магнитуда подземных толчков составила 4,9 и 4,5
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Недалеко от атомной электростанции "Бушер", построенной близ одноименного иранского города, произошли два землетрясения. Об этом в среду, 8 января, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.
Первые подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в 2.20 по времени UTC (5.20 мск). Эпицентр находился в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан, а очаг залегал на глубине десяти километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU