2020-01-08T13:11:56+03:00
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Казахстане погиб десятилетний ребенок

Также пострадали семь человек - их состояние взято на особый контроль [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв произошел на пятом этаже зданияВзрыв произошел на пятом этаже зданияФото: скриншот с видео
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В жилом доме казахстанского города Каскелен произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб десятилетний ребенок. Об этом сообщили власти Алматинской области.

Согласно их данным, эпицентр взрыва находился на пятом этаже. Хлопок прогремел в обеденное время в среду, 8 января. К счастью, обошлось без пожара, иначе жертв могло быть больше, но межкомнатные стены были частично разрушены. В больнице остаются семь человек. Их состояние взято на особый контроль.

"Аким Алматинской области Амандык Баталов дал поручение оказать помощь пострадавшим семьям. Жителей временно расселят в другие дома и будет оказана поддержка в восстановлении жилья", - цитирует zakon.kz пресс-службу местного исполнительного органа.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Курске. Эпицентр находился на первом этаже. В результате инцидента пострадали два человека, включая ребенка.

В многоэтажном доме Каскелена произошел хлопок газа.В результате ЧП погиб ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

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