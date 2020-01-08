8 Янв. 2020 2020-01-08T13:39:35+03:00

"Происходит балаган": собкор "КП" в Нью-Йорке рассказал об обращении Трампа к нации после убийства Сулеймани Фото: REUTERS

Алексей Осипов заявил, что Белый дом постоянно опровергает сообщения американских СМИ о готовящемся выступлении президента перед народом страны

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Собственный корреспондент "КП" в Нью-Йорке Алексей Осипов рассказал о готовящемся обращении президента США Дональда Трампа к нации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

- Начнем с того, что с собственно обращением происходил определенного рода балаган. Сначала телеканал CNN сообщил, что Трамп намеревается выступить поздним вечером с обращением к нации. Затем Белый дом официально опроверг эту версию. - отметил Осипов.

Он подчеркнул, что в администрации президента обвинили телеканал в том, что он "ввел своих читателей, зрителей, слушателей в заблуждение, в плане того, что такого (обращения Трампа) не планировалось".

- Затем все же Белый дом подтвердил другую информацию, сказав о том, что, скорее всего, в среду Трамп все-таки выступит с обращением к нации и расскажет, каковы были причины, побудившие его отдать приказ на уничтожение Сулеймани, - рассказал Осипов.

При этом обозреватель "Комсомолки" подчеркнул, что "иранский официальный телеканал сообщил, что Иран в случае, если Америка прекратит операцию «Возмездие» и какие-либо бомбовые удары по иранской территории, откажется от дальнейших действий, которые составили план мести за Сулеймани".

Осипов отметил и другой интересный факт: лидер демократов Нэнси Пелоси заявила о том, что Трампу надо законным порядком подсократить полномочия главнокомандующего армией США и забрать у него право на проведение подобного рода операций".

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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Белом доме назвали причину убийства генерала Сулеймани. Советник Дональда Трампа сообщил, что иранский генерал готовил убийства американских дипломатов.

ИСТОЧНИК KP.RU