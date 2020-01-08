2020-01-08T13:38:10+03:00
Политика

Экс-глава МИД Латвии: Прибалтика боится сближаться с Россией из-за США

Американцы вводят санкции против каждого, кто смотрит в сторону Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Латвия во многом зависит от СШАЛатвия во многом зависит от СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что отношение стран Прибалтики к России во многом зависит от политики, проводимой Вашингтоном относительно Москвы.

Опасаясь ограничительных мер со стороны США, европейская республика превратилась в "полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики американцев", считает дипломат.

"Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции – так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2"... Пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", - сказал Юрканс в интервью "Спутник. Латвия".

По его мнению, сейчас власти страны даже не знают, куда движутся, и что задумал "Дядя Сэм". Ухудшение отношений с Россией сильно ударило по латвийской экономике, но Рига продолжает усугублять ситуацию: отказывает во въезде в республику наших артистам, закрывает русскоязычные школы. Сайт kp.ru писал, что ЕС пока не обращает внимания на такие нарушения прав человека.

"Знаете, мне больно. Я люблю Латвию, и мне жалко моих детей и внуков, потому что Латвия, к сожалению, превратилась в полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики американцев", - признался экс-глава МИД.

По его мнению, в ближайшие годы ситуация не изменится, и американцы продолжат диктовать Риге свой курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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