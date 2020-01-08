2020-01-08T13:55:31+03:00
В мире

Леонид Слуцкий: Госдума на прямом проводе с иранскими депутатами

Парламентарии рассчитывают на реакцию ООН
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что думцы проводят переговоры с иранскими коллегами по событиям минувшей ночи.

- Главное здесь, на мой взгляд, услышать Тегеран: пропорциональный ответ завершен. Иран не хочет войны и об этом говорится на разных уровнях. Это должно позволить перейти из плоскости военного противостояния в политическую плоскость, к переговорному процессу. Иначе последствия могут выйти далеко за пределы региона.

Иран ответил авиаударом по американской военной базе за смерть генерала Сулеймани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран ответил авиаударом по американской военной базе за смерть генерала Сулеймани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все зависит от дальнейших шагов США, мяч на их стороне. Президент Трамп в свойственной ему манере в Твиттере написал, что «все хорошо» и проводится оценка ущерба, пообещав при этом сделать официальное заявление позднее. Но здесь нельзя допустить эскалации, дальнейшего кровопролития и разрастания до масштабных военных действий. Мы будем говорить об этом в рамках ресурса парламентской дипломатии со своими иранскими коллегами. С рядом из них мы уже находимся на прямом проводе, - сообщил депутат в эфире канала «Россия-24». - Нужно возвращать ситуацию к здравому смыслу. Надеюсь, что, наконец, последует реакция ООН или, по крайней мере, ответ на обращения постпреда Ирана.

Напомним, в ночь на 8 января Иран отомстил Дональду Трампу за убийство в Ираке своего генерала Касема Сулеймани и атаковал американские базы в этой стране. По данным иранского телеканала Press TV, погибли 80 человек. Ранее Тегеран сообщал о 13 сценариях мести американцам, а президент США грозил в случае атаки ответить ударами по 52 целям в Иране. Свое заявление он сделает сегодня.

Тем временем верховны лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку «пощечиной США», добавив, что этого недостаточно. В ООН Тегеран также направил письмо с призывом вывести американский контингент с Ближнего Востока.

3 января в результате авиаудара США погиб иранский высокопоставленный военный Касем Сулеймани Фото: REUTERS

3 января в результате авиаудара США погиб иранский высокопоставленный военный Касем СулейманиФото: REUTERS

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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