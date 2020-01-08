Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США
Мировое сообщество должно осудить "безответственное" поведение США и заставить их вывести свои войска с территории стран Ближнего Востока.
Такой призыв содержится в письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу и Совету безопасности. Автором документа выступил представитель Ирана при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.
"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — говорится в послании.
Тегеран призывает Европу обратить внимание на сложившуюся ситуацию и добиться прекращения "дестабилизирующих действий", передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что в начале января США нанесли ракетный удар по кортежу близ Багдада. В результате атаки погиб иранский генерал Сулеймани. Тегеран пообещал и отомстить и минувшей ночью выпустил около 15 ракет по двум военным базам Штатов в Ираке.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU