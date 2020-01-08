Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:01:07+03:00

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Мировое сообщество должно осудить "безответственное" поведение США и заставить их вывести свои войска с территории стран Ближнего Востока.

Такой призыв содержится в письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу и Совету безопасности. Автором документа выступил представитель Ирана при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.

"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — говорится в послании.

Тегеран призывает Европу обратить внимание на сложившуюся ситуацию и добиться прекращения "дестабилизирующих действий", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в начале января США нанесли ракетный удар по кортежу близ Багдада. В результате атаки погиб иранский генерал Сулеймани. Тегеран пообещал и отомстить и минувшей ночью выпустил около 15 ракет по двум военным базам Штатов в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU