На ракетах и самолетах будут применять новую технологию сварки

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:31:54+03:00

В России начнут применять новую технологию сварки при строительстве ракет и самолетов Фото: REUTERS

Она позволит отказаться от заклепок, сделав фюзеляжи более легкими

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В авиастроении и ракетостроении будут применять новую технологию сварки. Она позволит сделать фюзеляжи более легкими и позволит отказаться от заклепок.

Помимо данного плюса это приведет к снижению топливных затрат и поможет снизить цены на перелеты. Аналогичный инновационный способ совсем скоро планируют протестировать при строительстве космического корабля «Федерация». Его корпус выполнят из нового сверхлегкого сплава. В основе технологии лежит механическое воздействие вращающегося сверла. При дополнительном воздействии ультразвука оно разогревает и перемешивает металл, способствует его трансформации. В итоге образуется надежный и герметичный шов, прочность которого выше, чем у основного материала изделия

Используемые сегодня алюминиевые сплавы имеют один существенный недостаток - металлические детали на основе серебристого металла не получается надежно скреплять посредством традиционной сварки плавлением. Чтобы минимизировать данный дефект производители прибегают к использованию заклепочных соединений, элементы приходится накладывать друг на друга. Это увеличивает общий вес конструкции и сказывается на расходе топлива.

— Новый метод позволит уйти от классического метода с помощью технологии нагревания метала и превращения его в пластичное состояние. Благодаря «перемешиванию» образуется герметичное равномерное покрытие, - рассказал «Известиям» директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Евгений Колубаев.

Сейчас оборудование для данной «сварки» прошло испытания и показало свою высокую надежность.

ИСТОЧНИК KP.RU