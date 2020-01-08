Президент Ирана пообещал "отрезать ногу" США

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:52:24+03:00

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Лидер Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки".

Позже иранский глава пообещал "отрезать ногу" Соединенным Штатам.

Накануне верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские военные базы "пощечиной США".

Напомним, обострение конфликта между двумя странами началось после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранские власти пообещали отомстить и в ночь на среду, 8 января, обстрелял две базы, где базируются американские военнослужащие, пишет Fars News.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отомстил за смерть генерала Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на объекты США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU