Двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса
Двухлетняя девочка впала в кому после посещения частной стоматологической клиники в Нур-Султане. Врач использовал для анестезии препараты, которые не были согласованы с родителями пациентки.
Мама пострадавшей Анастасия Зеленая рассказала, что обратилась к специалисту 26 декабря 2019 года. Перед тем, как лечить кариес девочке, стоматолог сделал несколько анализов, но почему-то умолчал об использовании ряда анестетиков.
"Я несколько раз спрашивала, что кроме севорана (препарат для ингаляционного наркоза - прим.ред.) будет вводится ребёнку, на что мне сказали - больше ничего. В процессе, когда все случилось, выяснилось, что вводился убистезин и эсмирон. Произошло то, чего не должно было случиться, ребенок в коме 11 суток", - написала женщина у себя на странице в Facebook.
Невропатологи ставят диагноз "смерть ствола головного мозга", хотя активность видна - девочка реагирует на щекотку и пощипывания. Анастасия попросила у властей Казахстана помощи, и министр здравоохранения Елжан Биртанов откликнулся.
В среду, 8 января, он посетил больницу, принял участие в консилиуме по ситуации, в которой оказалась девочка, и встретился с ее мамой. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, но вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме.
"Проводится проверка частной стоматологической клиники", - уточняется на странице главы ведомства в соцсетях.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году после посещения стоматологии в больницу попал пятилетний житель Саратова. Ребенку неправильно вкололи анестезию, и он чуть не задохнулся.
ИСТОЧНИК KP.RU