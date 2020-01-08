2020-01-08T15:06:02+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса

Стоматолог применил анестетик, не посоветовавшись с родителями пациентки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мама впавшей в кому девочки с министром здравоохранения КазахастанаМама впавшей в кому девочки с министром здравоохранения КазахастанаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Двухлетняя девочка впала в кому после посещения частной стоматологической клиники в Нур-Султане. Врач использовал для анестезии препараты, которые не были согласованы с родителями пациентки.

Мама пострадавшей Анастасия Зеленая рассказала, что обратилась к специалисту 26 декабря 2019 года. Перед тем, как лечить кариес девочке, стоматолог сделал несколько анализов, но почему-то умолчал об использовании ряда анестетиков.

"Я несколько раз спрашивала, что кроме севорана (препарат для ингаляционного наркоза - прим.ред.) будет вводится ребёнку, на что мне сказали - больше ничего. В процессе, когда все случилось, выяснилось, что вводился убистезин и эсмирон. Произошло то, чего не должно было случиться, ребенок в коме 11 суток", - написала женщина у себя на странице в Facebook.

Невропатологи ставят диагноз "смерть ствола головного мозга", хотя активность видна - девочка реагирует на щекотку и пощипывания. Анастасия попросила у властей Казахстана помощи, и министр здравоохранения Елжан Биртанов откликнулся.

В среду, 8 января, он посетил больницу, принял участие в консилиуме по ситуации, в которой оказалась девочка, и встретился с ее мамой. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, но вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме.

"Проводится проверка частной стоматологической клиники", - уточняется на странице главы ведомства в соцсетях.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году после посещения стоматологии в больницу попал пятилетний житель Саратова. Ребенку неправильно вкололи анестезию, и он чуть не задохнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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