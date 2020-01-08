2020-01-08T15:24:27+03:00
Общество

В АТОР рассказали о популярных направлениях отдыха в 2020 году

Пакетные туры перестают быть интересны потребителю
Елена АКИМОВА
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Россияне все чаще отказываются от пакетных туров и предпочитают индивидуальные путешествияРоссияне все чаще отказываются от пакетных туров и предпочитают индивидуальные путешествияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о том, какие туристические направления будут популярны в 2020 году. По ее словам, путешественники уже сейчас начали пересматривать свои поездки и многие отказываются от пакетных туров.

Неизменно растет спрос на авторские туры, и многие туроператоры отмечают данную тенденцию.

Еще один вектор, затрагивающий рынок, — это бюджетные пакетные туры, которые удается организовать в дорогие страны: в Танзанию, Индонезию, Бахрейн или Мексику.

Популярностью будут пользоваться индивидуальные запросы и отметится тренд на усиление роли онлайн-агентств, которые позволяют покупать путевку без визита в офис турфирмы.

2020-й станет переломным и для внутреннего туризма, будут развиваться многие российские направления, а с 2021 года иностранцы смогут получать электронные визы для въезда в Россию и это поможет увеличить поток туристов.

— Переоценить практическую отмену виз невозможно. Поток иностранных туристов может составить до 30%, — комментирует Ломидзе «Известиям».

В наступившем году популярными будут Португалия, Мальта и Япония. После облегчения процедуры получения визы в Японию россияне станут активнее ездить в данную страну. Планируется, что пакетный тур в данную страну станет на 30–50% дешевле, чем самостоятельное путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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