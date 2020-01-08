Иран предупредил США об ударах по военным объектам

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:27:36+03:00

В свою очередь иракские власти сообщили, по каким именно базам планируются атаки [видео]

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Тегеран предупредил Вашингтон о том, что нанесет ракетные удары по военным базам в Ираке, но не уточнил по каким. Об этом сообщила канцелярия иракского премьер-министра Аделя Абд аль-Махди

«Мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы премьера.

В свою очередь, по информации CNN, иракские власти сообщили Соединённым Штатам, по каким именно объектам планируются атаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Тегеран 8 января в ответ на смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американскую базу Айн-Асад в Ираке. В результате атаки погиб офицер вооруженных сил Ирака и пять военных получили травмы разной степени тяжести. После бомбардировки Исламская республика заявила, что в случае бомбардировки ее территории Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU