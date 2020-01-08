2020-01-08T15:27:36+03:00
В мире

Иран предупредил США об ударах по военным объектам

В свою очередь иракские власти сообщили, по каким именно базам планируются атаки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Иран заранее предупредил США об ударах по военным объектамИран заранее предупредил США об ударах по военным объектамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тегеран предупредил Вашингтон о том, что нанесет ракетные удары по военным базам в Ираке, но не уточнил по каким. Об этом сообщила канцелярия иракского премьер-министра Аделя Абд аль-Махди

«Мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы премьера.

В свою очередь, по информации CNN, иракские власти сообщили Соединённым Штатам, по каким именно объектам планируются атаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Тегеран 8 января в ответ на смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американскую базу Айн-Асад в Ираке. В результате атаки погиб офицер вооруженных сил Ирака и пять военных получили травмы разной степени тяжести. После бомбардировки Исламская республика заявила, что в случае бомбардировки ее территории Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году
Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Иран предупредил США об ударах по военным объектам
В АТОР рассказали о популярных направлениях отдыха в 2020 году
Двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса
Президент Ирана пообещал "отрезать ногу" США
Роухани: атомная программа Ирана будет носить мирный характер
На ракетах и самолетах будут применять новую технологию сварки
Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке
Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны Ирана
Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США
Леонид Слуцкий: Госдума на прямом проводе с иранскими депутатами
В Госдуме призвали не использовать трагедию с «Боингом» в политических целях
Экс-глава МИД Латвии: Прибалтика боится сближаться с Россией из-за США
"Происходит балаган": собкор "КП" в Нью-Йорке рассказал об обращении Трампа к нации после убийства Сулеймани
При взрыве газа в жилом доме в Казахстане погиб десятилетний ребенок
Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями
"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани