Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского «Боинга 737-800».
- Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших, - сообщил в среду официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.
Следовавший утром 8 января из Тегерана в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся и рухнул через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 177 человек погибли. Этим рейсом летели граждане Ирана, Украины (включая экипаж), Канады, Германии, Швеции, Афганистана и подданные Британии.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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