Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:38:52+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского «Боинга 737-800».

- Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших, - сообщил в среду официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

Следовавший утром 8 января из Тегерана в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся и рухнул через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 177 человек погибли. Этим рейсом летели граждане Ирана, Украины (включая экипаж), Канады, Германии, Швеции, Афганистана и подданные Британии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU