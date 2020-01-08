2020-01-08T15:38:52+03:00
Общество

Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране

И выражает соболезнования их близким
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского «Боинга 737-800».Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского «Боинга 737-800».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского «Боинга 737-800».

- Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших, - сообщил в среду официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

Следовавший утром 8 января из Тегерана в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся и рухнул через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 177 человек погибли. Этим рейсом летели граждане Ирана, Украины (включая экипаж), Канады, Германии, Швеции, Афганистана и подданные Британии.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Технические неполадки, теракт или работа ПВО: что привело к гибели украинский "Боинг", разбившийся в Тегеране

Разбираем три основные версии крушения [фото, видео, инфографика]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военные США покинули две базы в Сирии
Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году
Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Иран предупредил США об ударах по военным объектам
В АТОР рассказали о популярных направлениях отдыха в 2020 году
Двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса
Президент Ирана пообещал "отрезать ногу" США
Роухани: атомная программа Ирана будет носить мирный характер
На ракетах и самолетах будут применять новую технологию сварки
Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке
Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны Ирана
Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США
Леонид Слуцкий: Госдума на прямом проводе с иранскими депутатами
В Госдуме призвали не использовать трагедию с «Боингом» в политических целях
Экс-глава МИД Латвии: Прибалтика боится сближаться с Россией из-за США
"Происходит балаган": собкор "КП" в Нью-Йорке рассказал об обращении Трампа к нации после убийства Сулеймани
При взрыве газа в жилом доме в Казахстане погиб десятилетний ребенок
Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями
"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани