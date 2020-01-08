Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году
Эксперты спрогнозировали как изменятся проценты по кредитам в 2020 году. Скорее всего, к декабрю ЦБ снизит ключевую ставку до 5,75% - это отразится сразу на всех банковских продуктах.
Средний процент по потребительским кредитам составит 12,6%, а по ипотеке – 8,4%. Открыть депозит граждане смогут под 4,8 процента годовых.
Подобные прогнозы будут актуальны в том случае, если инфляция останется ниже ожиданий, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
В случае если мировая торговля будет замедляться, то ЦБ придется повысить ключевую ставку, но это путь к старту финансового кризиса, уверена начальник аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина.
Тем не менее, наступление негативного сценария, когда цены на нефть резко упадут, против России введут санкции, рубль подешевеет, а экономика существенно замедлится — маловероятно.
- Экономика страны сейчас стабильна, учитывая указы президента, банки будут активнее реализовывать продукты, позволяющие, например, улучшать жилищные условия граждан. Наиболее вероятно, что к концу года обычная ипотека без льгот будет под 8–8,5%, - комментирует «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Коренев.
ИСТОЧНИК KP.RU