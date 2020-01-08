Путин: «Турецкий поток» обеспечит энергобезопасность всей Европы
Газопровод «Турецкий поток» является беспрецедентной по своим параметрам глубоководной газотранспортной системой, которая сможет обеспечить энергобезопасность всей Европы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», - сказал глава государства на открытии «Турецкого потока».
Как писал сайт kp.ru, российский лидер прибыл в Стамбул 7 января для того, чтобы 8 января совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дать старт работе газопровода.
Напомним, 1 января Болгария получила первые кубометры российского газа по «Турецкому потоку». 5 января, Россия начала поставки своего природного газа в Грецию и Северную Македонию
Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».
ИСТОЧНИК KP.RU