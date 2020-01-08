2020-01-08T16:12:04+03:00
Экономика

Путин: «Турецкий поток» обеспечит энергобезопасность всей Европы

По словам российского лидера, новая глубоководная газотранспортная система уникальна по своим параметрам [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: «Турецкий поток» обеспечить энергобезопасность всей ЕвропуПутин: «Турецкий поток» обеспечить энергобезопасность всей ЕвропуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Газопровод «Турецкий поток» является беспрецедентной по своим параметрам глубоководной газотранспортной системой, которая сможет обеспечить энергобезопасность всей Европы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», - сказал глава государства на открытии «Турецкого потока».

Как писал сайт kp.ru, российский лидер прибыл в Стамбул 7 января для того, чтобы 8 января совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дать старт работе газопровода.

Напомним, 1 января Болгария получила первые кубометры российского газа по «Турецкому потоку». 5 января, Россия начала поставки своего природного газа в Грецию и Северную Македонию

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU

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