Путин: «Турецкий поток» обеспечит энергобезопасность всей Европы

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:12:04+03:00

По словам российского лидера, новая глубоководная газотранспортная система уникальна по своим параметрам [видео]

Изменить размер текста: A A

Газопровод «Турецкий поток» является беспрецедентной по своим параметрам глубоководной газотранспортной системой, которая сможет обеспечить энергобезопасность всей Европы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», - сказал глава государства на открытии «Турецкого потока».

Как писал сайт kp.ru, российский лидер прибыл в Стамбул 7 января для того, чтобы 8 января совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дать старт работе газопровода.

Напомним, 1 января Болгария получила первые кубометры российского газа по «Турецкому потоку». 5 января, Россия начала поставки своего природного газа в Грецию и Северную Македонию

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753573" frameborder="0"></iframe> Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU