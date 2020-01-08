В 2019-м чаще всего покупали «двушки» и «однушки»

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:13:34+03:00

Чаще всего в 2019-м году в Москве покупали "двушки" Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Риэлторы рассказали, какие самые популярные запросы от клиентов получали в 2019 году. Активнее всего продавались «двушки» и «однушки». В России на первичном и вторичном рынке это недвижимость площадью 40-45 кв.м (1 ком.) и 50-55 кв.м (2 ком.), отметили в аналитическом центре федерального портала «Мир квартир».

В Москве и области большим спросом пользуются двухкомнатные квартиры, их доля в общем объеме 37% на вторичном рынке и 29% на первичном. Что касается "однушек" , то они пользовались спросом чуть меньше - 33% и 32%, соответственно. Такие данные привел ведущий эксперт компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгений Коноплёв.

По данным портала ЦИАН, средняя стоимость «однушки» в Москве составляет 8,2 млн рублей, «двушки» — 11,6 млн, «трешки» — 17,7 млн.руб. Из-за высокой стоимости последние являются самыми непопулярными.

Порой к риэлторам попадают очень необычные запросы от клиентов. В компании «Метриум» рассказали, что занимались подбором отдельного частного дома для собаки. Заказ поступил от бизнесмена, который мечтал с комфортом поселить своего любимца.

- Это был огромный пес породы тибетский мастиф, который не может жить в квартире. Клиент говорил, что очень жалко держать домашнее животное в душной и тесной городской квартире, –– рассказал "Известиям" управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.

В итоге предприниматель приобрел загородный коттедж, куда поселил четвероногого друга.

ИСТОЧНИК KP.RU