Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт
В среду, 8 января, в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.
Рядом с турецким и российским лидером на мероприятии также присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич, которые также помогали крутить символический вентиль, чтобы запустить работу газопроводу.
Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.
Напомгим, как писал сайт kp.ru, по новому газопроводу топливо первые кубометры уже получили Болгария, Греция и Северная Македония.
Газопровод «Турецкий поток» протяжённостью около 1100 километров проложен по дну Черного моря из Краснодарского края России в европейскую часть Турцию и состоит из двух ниток – Южной и Юго-Восточной Европу. Мощность каждой из них составит по 15,75 миллиарда кубометров.
Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».
ИСТОЧНИК KP.RU