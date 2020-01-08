Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:01:03+03:00

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В среду, 8 января, в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.

Рядом с турецким и российским лидером на мероприятии также присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич, которые также помогали крутить символический вентиль, чтобы запустить работу газопроводу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753583" frameborder="0"></iframe> Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

Напомгим, как писал сайт kp.ru, по новому газопроводу топливо первые кубометры уже получили Болгария, Греция и Северная Македония.

Газопровод «Турецкий поток» протяжённостью около 1100 километров проложен по дну Черного моря из Краснодарского края России в европейскую часть Турцию и состоит из двух ниток – Южной и Юго-Восточной Европу. Мощность каждой из них составит по 15,75 миллиарда кубометров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753573" frameborder="0"></iframe> Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU