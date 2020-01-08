2020-01-08T17:01:03+03:00
Политика

Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт

Газопровод начал работать в полную силу [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В среду, 8 января, в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.

Рядом с турецким и российским лидером на мероприятии также присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич, которые также помогали крутить символический вентиль, чтобы запустить работу газопроводу.

Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

Напомгим, как писал сайт kp.ru, по новому газопроводу топливо первые кубометры уже получили Болгария, Греция и Северная Македония.

Газопровод «Турецкий поток» протяжённостью около 1100 километров проложен по дну Черного моря из Краснодарского края России в европейскую часть Турцию и состоит из двух ниток – Южной и Юго-Восточной Европу. Мощность каждой из них составит по 15,75 миллиарда кубометров.

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган - Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»
Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт
В 2019-м чаще всего покупали «двушки» и «однушки»
Путин: «Турецкий поток» обеспечит энергобезопасность всей Европы
Военные США покинули две базы в Сирии
Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году
Патриарх Кирилл скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Иран предупредил США об ударах по военным объектам
В АТОР рассказали о популярных направлениях отдыха в 2020 году
Двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса
Президент Ирана пообещал "отрезать ногу" США
Роухани: атомная программа Ирана будет носить мирный характер
На ракетах и самолетах будут применять новую технологию сварки
Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке
Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны Ирана
Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США
Леонид Слуцкий: Госдума на прямом проводе с иранскими депутатами
В Госдуме призвали не использовать трагедию с «Боингом» в политических целях
Экс-глава МИД Латвии: Прибалтика боится сближаться с Россией из-за США
"Происходит балаган": собкор "КП" в Нью-Йорке рассказал об обращении Трампа к нации после убийства Сулеймани
При взрыве газа в жилом доме в Казахстане погиб десятилетний ребенок
Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями
"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани