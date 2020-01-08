8 Янв. 2020 2020-01-08T16:39:26+03:00

Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам российского лидера, отношение Турции и России «показывают совсем другие примеры»

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В среду, 8 января, в Стамбуле на открытии газопровода «Турецкий поток» на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации», - заявил российский лидер.

Однако, Путин обратил внимание на отношение Турции и России, которые, по его словам, «показывают совсем другие примеры», а именно – «взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы». «Уверен, так мы будем действовать и в будущем», - заключил российский лидер.

Напомним, 8 января состоялись переговоры Путин прибыл в Стамбул на переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер Турции и России обсудили тяжелую ситуациюм в ближневосточном регионе после убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после американского авиаудараю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753573" frameborder="0"></iframe> Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU