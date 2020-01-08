2020-01-08T16:57:16+03:00
Политика

Эрдоган - Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»

Турецкий лидер решил русской пословицей описать помощь коллеги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган о Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»Эрдоган о Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»Фото: REUTERS
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На открытии «Турецкого потока» в среду, 8 января, в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на дальнейшие продуктивное развитие отношений Анкары и Москвы, и вспомнил российскую пословицу.

«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена". Надеемся, что Турция и Россия будут и дальше идти по одному пути, как два добрых попутчика», – сказал турецкий лидер.

В качестве примера Эрдоган привел успешный товарооборот между двумя странами. По словам президента Турции, на данный момент этот показатель вырос до 100 миллиардов в год и продолжает расти особенно быстро последние 2-3 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 января Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и главой Сербии Александром Вучичым официально открыли газопровод «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.

Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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