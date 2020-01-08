Медведев поручил дать оценку безопасности туризма и полетов на Ближнем Востоке

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:21:47+03:00

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После обострения обстановки на Ближнем Востоке премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по безопасности туризма и полетов для россиян в ближневосточном регионе, Персидского и Оманского заливов, учитывая различные возможные сценарии развития ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации», - сказал он.

Осипов уточнил, что оценить безопасность полетов и туризма глава правительства поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, а также главам МИД и Минэкономразвития, Сергею Лаврову и Максиму Орешкину.

Представитель Акимова сообщил, что вице-премьер в пятницу, 10 января, проведет совещание по ситуации с безопасностью туристов на Ближнем Востоке.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать воздушных пространств Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Известно, что маршруты меняют «Уральские авиалинии», S7, «Аэрофлот», «Победа».

Напомним, 8 января в ответ на смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Иран запустил несколько баллистических ракет по американской авиабазе Айн-Асад в Ираке. В тот же день в Тегеране разбился украинский Боинг. На борту самолета находилось 176 человек, никто не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU