8 Янв. 2020 2020-01-08T18:25:18+03:00

Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за катастрофу с Боингом в Тегеране Фото: REUTERS

Украинский лидер сообщил, что представители Украины будут привлечены к расследованию трагедии [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за авиакатастрофу с украинским Боингом в Тегеране 8 января.

«Наш приоритет - установление истины и тех, кто несет ответственность за эту страшную катастрофу» – сказал украинский лидер.

Украинский лидер заявил, что что представители Украины будут привлечены к расследованию трагедии в Тегеране, идентификации и репатриации тел погибших украинцев.

Напомним, утром в среду, 8 января, в Тегеране разбился украинский Боинг на борту которого находилось 176 человек. Никто из членов экипажа и пассажиров не выжил. Инцидент произошёл недалеко от у Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Как писал сайт kp.ru, после катастрофы Зеленский поручил генпрокурору Украины возбудить уголовное дело в связи с происшествием, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота незалежной. Также в МАУ сообщили, что будет создана специальная комиссия по расследованию причин аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753535" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU