Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за катастрофу с Боингом в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за авиакатастрофу с украинским Боингом в Тегеране 8 января.
«Наш приоритет - установление истины и тех, кто несет ответственность за эту страшную катастрофу» – сказал украинский лидер.
Украинский лидер заявил, что что представители Украины будут привлечены к расследованию трагедии в Тегеране, идентификации и репатриации тел погибших украинцев.
Напомним, утром в среду, 8 января, в Тегеране разбился украинский Боинг на борту которого находилось 176 человек. Никто из членов экипажа и пассажиров не выжил. Инцидент произошёл недалеко от у Международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Как писал сайт kp.ru, после катастрофы Зеленский поручил генпрокурору Украины возбудить уголовное дело в связи с происшествием, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота незалежной. Также в МАУ сообщили, что будет создана специальная комиссия по расследованию причин аварии.
Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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