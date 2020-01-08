Высказались за решение всех проблем исключительно мирными методами: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:47:29+03:00

Лидеры России и Турции отметили опасность «очень рискованных» акций США на территории Ирака против иранских граждан [видео]

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В ходе встречи в Стамбуле президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган выступили за решение всех обострившихся проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права», - сказал глава МИД России

Лавров отметил, что лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате «неправомерных и очень рискованных» акций США на территории Ирака против иранских граждан.

Напомним, 8 января в ответ на смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американского авиаудара Тегеран запустил несколько баллистических ракет по авиабазе Соединённых Штатов Айн-Асад в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753595" frameborder="0"></iframe> Лавров рассказал о переговорах Путина и Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU