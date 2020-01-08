Высказались за решение всех проблем исключительно мирными методами: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
В ходе встречи в Стамбуле президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган выступили за решение всех обострившихся проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права», - сказал глава МИД России
Лавров отметил, что лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате «неправомерных и очень рискованных» акций США на территории Ирака против иранских граждан.
Напомним, 8 января в ответ на смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американского авиаудара Тегеран запустил несколько баллистических ракет по авиабазе Соединённых Штатов Айн-Асад в Ираке.
Лавров рассказал о переговорах Путина и Эрдогана.
ИСТОЧНИК KP.RU