Освобождены двое россиян, похищенных пиратами в Нигерии

8 Янв. 2020 2020-01-08T19:15:03+03:00

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Двое российских моряков, которые были похищенные 2 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в среду, 8 января, в посольстве России в Абудже.

«Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице диппредставительства в Twitter.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время освобожденные моряки вернуться на родину.

Представитель нигерийских ВМС Сулеман Дахун уточнил, что освобождение произошло около 23.00 во вторник, 7 января.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 2 января группа пиратов в Нигерии напала на и захватила корабль, перевозивший нефть. Они убили четыре сотрудника спасательной службы ВМС, которая изначально направилась на помощь пострадавшим морякам, а позже похитила трех члена экипажа. Среди них два россиянина и один гражданин Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU